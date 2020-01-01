إسرائيل تعلن وصولها إلى رقم قياسي في عدد السكان

أعلن عوفير غنلدمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحقيق إسرائيل رقما قياسيا جديدا فيما يتعلق بالتعداد السكاني.

وقال غندلمان في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" إنه "عشيلة حلول عام 2020، وصل عدد سكان إسرائيل إلى 9 مليون و136 ألف نسمة".

وتابع قائلا "هذا رقما قياسيا، فخلال السنوات العشر الماضية ازداد عدد سكان إسرائيل مليون و627 ألف نسمة".

عشية حلول العام 2020 وصل عدد سكان دولة إسرائيل إلى 9,136,000 نسمة. هذا هو رقم قياسي.



خلال عشر السنوات الماضية ازداد عدد سكان الدولة ب-1,627,000 نسمة. هاجر إلى إسرائيل هذا العام 27,000 شخص. ما أجمل الحياة بإسرائيل.



كل عام نزداد عددا وقوة وازدهارا والحمد لله. كل عام وأنتم بخير! pic.twitter.com/c4pdLirSA9 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 31, 2019

​وأوضح قائلا "كما هاجر إلى إسرائيل خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 27 ألف شخص".

وأتم المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بقوله "ما أجمل الحياة في إسرائيل، كل عام نزداد عددا وقوة وازدهارا. كل عام وأنتم بخير!".