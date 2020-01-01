مقتل 9 أشخاص بسبب الفيضانات في إندونيسيا

أعلنت خدمة الطوارئ الإندونيسية، اليوم الأربعاء، أن الفيضانات الهائلة التي ضربت العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها أدت إلى مقتل تسعة أشخاص.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فقد قالت المتحدثة باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن الأمطار الغزيرة هطلت في 90 مقاطعة على الأقل منذ عشية رأس السنة، بالإضافة إلى فيضان العديد من الأنهار.

Floods in Indonesia's capital kill nine, force thousands to evacuate https://t.co/gQHFS8GA68 pic.twitter.com/cTi7Zjzpz1 — Reuters (@Reuters) January 1, 2020

كما قامت شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي مؤقتا في 724 منطقة متضررة من الفيضانات منعا لوقوع الحوادث.

وأضافت وكالة " فرانس برس" أن السلطات المحلية قامت بإجلاء حوالي 13 ألف شخص، لكن هذا الرقم لا يشمل سكان مدن جاكرتا، حيث يصل عدد السكان في جميع المناطق المتضررة إلى حوالي 40 مليون شخص.

PESONA INDONESIA BANGET IKK

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GAKUAT😂😂 https://t.co/HiPakZ0CIb — chuba (@AyuNblaa_) January 1, 2020

ويشار إلى أن الأمطار الغزيرة والفيضانات أوقفت عمل وسائل النقل العام، وتم إغلاق بعض خطوط السكك الحديدية، كما تم إلغاء الرحلات الجوية في مطار حليم بيرداناكوسوما ، الذي يخدم الطائرات التجارية والعسكرية.