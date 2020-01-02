صحيفة: السلطات اليابانية تداهم منزل كارلوس غصن

داهمت السلطات اليابانية منزل رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن، الذي هرب من اليابان، ووصل إلى لبنان، عبر تركيا، قبل أيام.

ذكرت ذلك صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المدعي العام الياباني قام بتفتيش منزل غصن، الذي هرب من البلاد، قبل خضوعه للمحاكمة.

ورافق المدعي العام الياباني قوة من الشرطة اليابانية، بينما لم تعلق الشرطة ولا النيابة اليابانية على قيامها بمداهمة منزل كارلوس غصن.

ومازالت ملابسات هروب رئيس نيسان السابق، غير معروفة، خاصة بعد تمكنه من الإفلات من الإجراءات اليابانية المشددة، التي كانت مفروضة عليه، لمنعه من السفر.

وقال غصن، الثلاثاء الماضي، إنه فر من اليابان لأن النظام القضائي لم يكن عادلا في التعامل معه، وأنه أراد أن يتجنب محاكمة لأسباب سياسية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الخميس، إن "رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، يخطط لعقد مؤتمر صحفي في الثامن من يناير/ كانون الثاني".

Japanese prosecutors raid Nissan ex-chair Ghosn’s Tokyo home https://t.co/O1PfCrNaOM pic.twitter.com/KXIQZtOHcD — Andy Vermaut (@AndyVermaut) January 2, 2020

ولفتت إلى أن الاهتمام يتركز على ما إذا كان غصن سيوضح كيف تمكن من مغادرة اليابان بينما كان في ظل الإفراج عنه بكفالة وبدون أن تكتشفه سلطات الهجرة والسلطات الأخرى، في حين نقلت وكالة "رويترز" ووكالات أنباء أخرى عن محاميه قوله: "من المتوقع أن يعقد غصن مؤتمرا صحفيا في بيروت".

Opinion: The real reason Carlos Ghosn’s great escape is a big embarrassment for Japan https://t.co/yfY5t3nB1P — The Washington Post (@washingtonpost) January 2, 2020

ولفت الإذاعة اليابانية إلى ما ذكرته وسائل إعلام بأن مغادرة غصن تم التخطيط لها بشكل كامل، وأن زوجته كارول لعبت دورا رئيسيا فيها، مضيفة: "لكن القليل تم تأكيده، وهناك توقعات بأن تكون شركة أمن خاصة قد انخرطت في الأمر".