الصين تصف التصرفات التي تعيق الحوار في شبه الجزيرة الكورية بـ"غير المقبولة"

أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية، غين شوانغ، أن التصرفات التي تعيق الحوار وتؤدي إلى توتر الوضع في شبه الجزيرة الكورية غير مقبولة.

موسكو - سبوتنيك. وقال شوانغ في إحاطة: "التصرفات التي تؤدي إلى توتر الوضع ولا تساعد في تعزيز الحوار غير مقبولة".

كما أعرب شوانغ عن أمله في أن تلتزم الأطراف المعنية، وخاصة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بالحوار والمشاورات، وبذل جهود حقيقية لتعزيز التسوية السياسية لمشكلة شبه الجزيرة الكورية.

كان رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد أعلن في وقت سابق، عقب جلسة اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، أن بلاده ستواصل تطوير الأسلحة الاستراتيجية طالما استمرت الولايات المتحدة في سياستها العدائية تجاه كوريا الشمالية، وأن بيونغ يانغ ستعلن عن سلاح استراتيجي جديد قريبا.