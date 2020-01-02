حقيقة خطبة ابنة ترامب لثري عربي

كشف الملياردير اللبناني، مايكل بولس، أمس الأربعاء، حقيقة خطبته لتيفاني، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة لحضور حفل خطبتهما.

وعبر خاصية "إنستغرام ستوريز"، أكد "بولس"، البالغ من العمر 22 عاما، أن دعوة حفل خطبته على تيفاني ترامي مزيفة وغير حقيقية، وذلك على هامش تهنئته لمتابعيه بحلول العام الجديد 2020، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكتب في منشوره: "أتمنى للجميع عاما جديدا سعيدا، وبمناسبة الدعوة التي انتشرت خلال اليومين الماضيين، فهي ليست حقيقية وتم فبركتها"، وأرفق تعليقه برمز تعبيري "إيموجي" ضاحك إلى حد البكاء، في إشارة منه إلى مدى سخرية الموضوع.

No Michael Boulos did not get engaged to Tiffany Trump yet so no easy bail out lebanon - so let’s go back to that IMf solution🤪- here is his intagram denying it pic.twitter.com/zMTubcpi4w — samara (@Skazzi) January 2, 2020

وكانت محطة "إم تي في" اللبنانية، ذكرت أمس الأربعاء، أن مايكل بولس احتفل بخطبته على تيفاني ترامب، وأنه يقترب من أن يكون صهر الرئيس الأمريكي.

وظل مايكل بولس يواعد تيفاني ترامب، منذ لقائهما في جزيرة ميكونوس باليونان في صيف عام 2018، وبعد مرور عام على علاقتهما سويا، وتحديدا في يونيو/ حزيران الماضي، تم رصدهما بداخل أحد المتاجر في مدينة نيويورك الأمريكية، وهما يتفقدان خواتم الخطوبة، ولكنهما لم يستقرا على شيء في النهاية، واكتفت هي بشراء "سوار للصداقة".

واجتمع مايكل بولس وتيفاني ترامب مؤخرا، في شهر ديسمبر/ كانون الأول، بحفل أقيم في منتجع مارالاغو، بحضور والديه، ودونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب.

وكانت دعوة الخطوبة المزيفة، ذكرت أن الحفل سيقام في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، في منتجع مارالاغو.

😂😂😂 le mari de La fille de trump : Michael Charbel Boulos. Plus Libanais que ça ya pas poto hahahaha @realDonaldTrump u have arab family bitch how u feelin?😘😘😘 pic.twitter.com/KkOPOH5fTE — pato (@AouadPatrick) January 2, 2020

وتبلغ تيفاني ترامب من العمر 26 عاما، وهي أصغر بنات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من زوجته السابقة، مارلا مابلز.