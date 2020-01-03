أول تعليق لروحاني على اغتيال سليماني

أصدر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بيانا بشأن مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال روحاني إن "راية العزة والصمود التي حملها الشهيد الفريق سليماني ستبقى مرفوعة عاليا من قبل الحشود العظيمة لجنود الإسلام، وستستمر مسيرة التضحية والمقاومة المكللة بالفخر بعزيمة أكبر".

وذكرت وكالة "إرنا"، صباح اليوم، الجمعة، أن روحاني أعرب في البيان عن تعازيه بمقتل قاسم سليماني ومن كانوا برفقته؛ مضيفا أن "استشهاد قائد الإسلام وإيران العظيم، القائد الباسل لفيلق القدس، الفريق قاسم سليماني وعدد من مرافقيه، على يد أمريكا المعتدية والمجرمة، قد أقرح قلوب جميع أبناء الشعب الإيراني، وضاعف عزيمة الشعب الإيراني العظيم وجميع الشعوب الحرة بالعالم في الصمود ومواجهة الجشع الأمريكي والدفاع عن القيم الإسلامية".

وأوضح الرئيس الإيراني في بيانه أن عملية اغتيال سليماني دليل على عجز الولايات المتحدة في المنطقة؛ "ويدلل على اشمئزاز شعوب المنطقة من هذه الدولة المعتدية التي انتهكت جميع المبادئ والأصول الإنسانية والحقوق الدولية عبر انتهاج أكثر الأساليب بشاعة؛ مما سجل وصمة عار أخرى على صفحات تاريخها المخزي".

وتابع روحاني في بيانه الرئاسي، قائلا "إن راية العزة والصمود التي حملها الشهيد الفريق سليماني ستبقى مرفوعة عاليا من قبل ألوف جنود الإسلام وستستمر مسيرة التضحية والمقاومة المكللة بالفخر بعزيمة أكبر، والشعب الإيراني العظيم والشعوب الحرة الأخرى بالمنطقة ستأخذ الثأر من أمريكا المجرمة بالتأكيد".

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكان الجيش العراقي أكد، في وقت سابق من صباح اليوم، سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من منشآت عسكرية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في مطار بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، قرب صالة الشحن الجوي، مشيرة إلى أن الصواريخ أدت إلى "احتراق عجلتين اثنتين وإصابة عدد من المواطنين".

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح الثلاثاء، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.