بريطانيا تعزز الأمن في قواعدها بالشرق الأوسط بعد مقتل سليماني

عززت بريطانيا الأمن والجاهزية في قواعد عسكرية في الشرق الأوسط بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية بتغريدة نشرتها اليوم في صفحتها الرسمية على تويتر، دون أن يذكر أي تعليق رسمي من وزارة الدفاع البريطانية بشأن هذا التقرير.

Sky News understands the UK military has increased its security and readiness at bases in the middle east region following the assassination of Iran's most senior military commander Major-General Qassem Soleimani in Baghdad — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) January 3, 2020

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق أن الجيش الأمريكي سيكون في حالة تأهب قصوى.

وهدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، بالرد على عملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، مشيرا إلى أنه سيكون "انتقاما قاسيا".