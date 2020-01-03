بولتون: نأمل أن تكون تصفية سليماني الخطوة الأولى لتغيير النظام في إيران

هنأ مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، معربا عن أمله أن تكون هذه الخطوة بداية لتغيير النظام في إيران.

القاهرة - سبوتنيك. وكتب بولتون في تغريدة عبر "تويتر" اليوم: "تهانينا لكل المساهمين في تصفية قاسم سليماني، كانت هذه ضربة قاسمة ضد أنشطة فيلق القدس الإيراني الخبيثة حول العالم".

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 3 января 2020 г.

وأضاف بولتون: "آمل أن تكون هي الخطوة الأولى لتغيير النظام في طهران".

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، فجر اليوم، الجمعة، أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح الثلاثاء، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.