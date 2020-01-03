تسجيل
14:47 03 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    قاسم سليماني

    فتحت على نفسها أبواب الجحيم... ما الثمن الذي ستدفعه واشنطن بعد اغتيال سليماني؟

    © AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104115/11/1041151129.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202001031043948988-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A/

    حذر خبراء أمنيون من التوترات التي قد تشهدها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

    وقال الخبراء إن الساحة العراقية ستظل مشتعلة في ظل وجود القوات الأمريكية هناك، وأن الجميع سيدفع نحو طرد تلك القوات من الأراضي العراقية.

    قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني
    © AFP 2019 / -
    الحشد الشعبي العراقي: أمريكا وإسرائيل وراء مقتل سليماني والمهندس
    وبحسب الخبراء فإن إيران ستتأنى في الرد لتكون عملياتها دقيقة وموجعة للجانب الأمريكي.

    وأكد التلفزيون العراقي الرسمي صباح اليوم الجمعة مقتل نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد.

    رهانات الشارع العراقي

    من ناحيته قال الخبير الأمني العراقي، إن هناك رغبة سياسية في الشارع العراقي بطرد القوات الأمريكية من العراق إلا أن الإرادة السياسية لن تحقق هذه الرغبة.

    ويوضح الشريفي في حديثه لـ"سبوتنيك"، الجمعة، أن الاختلاف تحت قبة البرلمان يمنع التوافق بشأن إنهاء كافة الاتفاقيات الأمنية مع الجانب الأمريكي.

    ويرى الشريفي أن البعض يعول على أن الحكومة المقبلة ستكون أقرب للولايات المتحدة، وهو ما يدفع البعض لعدم الاصطفاف لإخراج القوات الأمريكية.

    وحول ردة الفعل العراقية يشير الشريفي إلى أنها ستكون محدودة، وأن القيادات ستدفع نحو ضبط النفس خشية تصفية باقي القيادات القريبة من إيران، وأن الأمور لن تذهب إلى خيار الحرب بين البلدين.

    وبحسب الشريفي ستكون هناك بعض العمليات على المستوى الإقليمي، إلا أنها ستكون مدروسة ومحددة.

    واشنطن وأبواب الجحيم

    من ناحيته قال الخبير العسكري محمد عيسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية فتحت على نفسها باب الجحيم، خاصة أن هذه الخطوة تدفع الشعب العراقي لمهاجمة أي قوات أمريكية على أراضيه والإصرار على إجلاء القوات الأمريكية بشكل كامل.

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" الجمعة:

    "أن الرد سيكون أعنف بكثير مما تخيله ترامب أو الإدارة الأمريكية، خاصة أن الخطوة تعد عداء لمحور المقاومة في المنطقة بشكل مباشر، بعد أن كانت تفعل الولايات المتحدة هذا الدور من خلال الوكلاء، أي أنها أصبحت الأن في المواجهة مع جميع صفوف المقاومة".

    ولم يستبعد عيسى فتح جبهات أخرى ضد القوات الأمريكية في المنطقة إلى جانب جبهة العراق، وأن الدفع نحو خروج القوات الأمريكية من بغداد نهائيا يعد انتصارا قويا لمحور المقاومة في المنطقة.

    وزارة الخارجية الروسية
    © Sputnik . Maxim Blinov
    الخارجية الروسية: مقتل سليماني مغامرة تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة كلها
    ما الذي يحدث بعد عملية الاغتيال

    في ذات الإطار قال العميد شارل أبي نادر الخبير الأمني اللبناني، إن اغتيال قاسم سليماني ومعه أبو مهدي المهندس يشكل نقطة مفصلية في الصراع بمنطقة الشرق الأوسط والاشتباك الأمريكي مع محور المقاومة.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الجمعة، أن اختيار العراق لعملية الاغتيال هو اختيار ذكي للإبقاء على قواعد الاشتباك في دائرة هي مشتعلة بالأساس على خلفية ما حدث بالسفارة الأمريكية في بغداد.

    ويرى أن التداعيات على العملية ستكون واسعة، إلا أن الإيرانيين لن يتصرفوا بشكل عشوائي، ويدرسون خيارات الرد بشكل دقيق، إلا أن الرد السريع سيكون في الساحة العراقية، إلا أنه لن يذهب إلى مناطق أوسع باتجاه القواعد الأمريكية في بعض الدول الأخرى.

    واتفق حول أن تداعيات العملية يترتب عليها خروج القوات الأمريكية من العراق، خاصة أن هناك مطالبات سابقة بضرورة خروج القوات الأمريكية، وأن إيران ستستخدم العملية للدفع لطرد الأمريكان نهائيا من العراق.

    وزارة الخارجية الروسية
    © Sputnik . Maxim Blinov
    الخارجية الروسية: مقتل سليماني مغامرة تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة كلها
    وتوالت ردود الفعل المنددة والمتوعدة بالرد على تلك العملية، حيث أكد رئيس اللجنة الثورية في جماعة أنصار الله "الحوثيين" باليمن محمد علي الحوثي أن ما وصفه بـ"الرد السريع والمباشر" على عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني هو الخيار والحل.

    وقال الحوثي في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الجمعة: "هذا الاغتيال مُدان والرد السريع والمباشر في القواعد المنتشرة هو الخيار والحل".

    فيما قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن القصاص من قتلة قائد فيلق القدس التابع في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، "سيكون أمانة" كل المقاومين حول العالم.

    وذكر نصر الله في بيان، اليوم الجمعة، "نحن الذين بقينا بعده، فسنكمل طريقه وسنعمل في الليل والنهار لنحقق أهدافه، وسنحمل رايته في كل الساحات والميادين والجبهات، وستتعاظم انتصارات محور المقاومة ببركة دمائه الزكية كما كبرت بحضوره الدائم وجهاده الدؤوب".

    انظر أيضا:

    أول تعليق من ألمانيا على مقتل قاسم سليماني
    دعوات واسعة في إيران للتظاهر تنديدا باغتيال قاسم سليماني
    المتحدث باسم الحرس الثوري يبكي لحظة إعلان مقتل قاسم سليماني... فيديو
    سوريا تعلق على اغتيال قاسم سليماني
    أول تعليق صيني على مقتل قاسم سليماني
    الكلمات الدلالية:
    قائد قيلق القدس الجنرال قاسم سليماني, أخبار, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألعاب نارية أثناء افتتاح المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقى العسكرية برج سباسكايا في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 23 أغسطس 2019
    أفضل 100 صورة لـ"سبوتنيك" في 2019
    كل عام وأنتم بخير من فريق سبوتنيك!
    تهنئة من فريق "سبوتنيك"
    أرقام مرعبة عن المدخنين
    أرقام مرعبة عن المدخنين حول العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك