بومبيو: الغارات التي أسفرت عن مقتل سليماني منعت هجوما وشيكا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد فجر اليوم الجمعة منعت هجومًا وشيكًا.