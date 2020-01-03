هوشيار زيباري: اغتيال سليماني يفتح أبواب جهنم

اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، اليوم الجمعة، أن عملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني نتيجة قصف أمريكي هو نقطة تحول في المواجهة بين أمريكا وإيران.

وقال زيباري في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، إن "اغتيال سليماني الليلة الماضية قرب مطار بغداد، يعتبر نقطة تحول في المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران".

Last night assassination of #GenQasimSulimani near #Baghdad int airport #BIAP is a turning point in #US & #Iran confrontation. All hell will broke lose in the #MiddleEast. We all need to fasten seat belts and think and act rationally. — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) January 3, 2020

وشدد زيباري، على أن "هذا الحدث سيفتح أبواب جهنم المنطقة"، مؤكدا على "ضرورة التفكير والتصرف بعقلانية".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت فجر اليوم أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".