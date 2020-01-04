بومبيو: سليماني كان وسط شبكة العنكبوت وانتهى عصر مسايرة أمريكا للإرهابيين

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قائلا: "انتهى عصر مسايرة الولايات المتحدة للإرهابيين".

وتابع بومبيو "سليماني كان في قلب كل الأحداث. ستة ملايين شخص نزحوا في سوريا، والمأساة التي رأيناها في العراق، كان سليماني وسط شبكة العنكبوت والآن رحل" وذلك في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال عربي".

وزير الخارجية الأميركي، #مايك_بومبيو، في مقابلة مع "#إيران_إنترناشیونال": "راقبنا #قاسم_سليماني وقواته في #الحرس_الثوري، وقواتهم بالوكالة في #العراق، مثل الميليشيات الشيعية. ووجدنا أنهم يشاركون في نشاطات مثيرة للتوتر، تهدد حياة الأميركيين". pic.twitter.com/qWcUG0szUU — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) January 4, 2020

وعن التظاهرات في العراق ولبنان، يرى بومبيو أن "الشعبين اللبناني والعراقي لا يتظاهران ضد أمريكا، وإنما يريدان الحرية لمنع حكومتيهما من الفساد، هما يريدان العيش".

وأعلن مسؤولون أمريكيون أن سليماني الذي أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء قتل عندما سقطت طائرة بدون طيار على سيارته قرب مطار بغداد الدولي.

وزير الخارجية الأميركي، #مايك_بومبيو، في مقابلة مع "#إيران_إنترناشیونال": "كان #قاسم_سليماني في قلب كل الأحداث: 6 ملايين شخص نزحوا في #سوريا، والمأساة التي رأيناها في #العراق. لقد كان وسط شبكة العنكبوت، والآن رحل" pic.twitter.com/5gw14zk3Wx — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) January 4, 2020

وقال مايك بومبيو، أمس الجمعة، إن حلفاء واشنطن الأوروبيين لم يكونوا "مؤيدين" كما كان يأمل لقتل الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني.

من جانبها، أكدت طهران أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وايران مشيراً إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت ايران برد قاس على الولايات المتحدة.