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    طيران التحالف الدولي - طائرات إف-18 ي (F-18E) الأمريكية بعد شن غارة جوية في العراق

    التحالف الدولي يخفض عملياته في العراق لـ"أسباب أمنية"

    © AFP 2019 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel
    العالم
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    الموضوع:
    مقتل قاسم سليماني (49)
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    أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، صباح اليوم، السبت، خفض عملياته في العراق لأسباب أمنية، وذلك على لسان مسؤول أمريكي.

    ونشرت قناة "العربية" تغريدة جديدة لها، صباح اليوم، السبت، أكدت خلالها أن التحالف الدولي خفض من عملياته في العراق لأسباب أمنية، وذلك على خلفية مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس"، الإيراني، فجر أمس، الجمعة.

    وفي سياق متصل، أكد الجيش العراقي عدم وجود غارة جوية استهدفت رتلا طبيا تابعا للحشد الشعبي، قرب معسكر التاجي، شمالي بغداد.

    وقالت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية في بيان، اليوم السبت، إنها "تنفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود غارة جوية ليلة أمس، استهدفت رتل لطبابة الحشد الشعبي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد".

    ودعت القيادة لـ "توخي الدقة في نقل المعلومات والحذر من بث الشائعات ونشرها خاصة في الوقت الحالي".

    في السياق ذاته، نفى التحالف الدولي بقيادة أمريكا، اليوم السبت، تنفيذ أي غارات جوية على منطقة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.

    وقال المتحدث باسم التحالف، في تغريدة على تويتر: "التحالف لم ينفذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي بغداد خلال الأيام الماضية"، وذلك حسب وكالة رويترز.

    وكان إعلام الحشد الشعبي نفى سقوط القادة الذين تم تداول أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات التي تداولت نبأ استهدافهم في التاجي.

    وجاء في البيان: "ننفي استشهاد القادة الذين تم تداول أسمائهم (شبل الزيدي، حامد الجزائري، رائد الكروي) على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات التي تداولت نبأ استهدافهم في التاجي".

    وتؤكد المصادر الأولية، أن "الغارة استهدفت رتلا لطبابة "الحشد الشعبي" قرب ملعب التاجي في بغداد".

    وذكر التلفزيون الرسمي العراقي، في وقت سابق، أن ضربة جوية أمريكية استهدفت فصيلا عراقيا في وقت متأخر اليوم السبت، على طريق التاجي شمالي بغداد، دون أن يذكر اسم الفصيل أو أي تفاصيل أخرى.

    وفي سياق متصل، قتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم "شخصيات مهمة".

    وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترمب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج.

     

    الموضوع:
    مقتل قاسم سليماني (49)

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, قاسم سليماني, إيران, التحالف, العراق
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