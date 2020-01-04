الحرس الثوري: نحن في انتظار الأوامر لانتقام قاس ثأرا لدماء سليماني

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، إن الحرس في انتظار الأوامر من قائد الثورة الإسلامية لانتقام قاس ثأرا لدماء قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني.

وذكر علي فدوي أن "الانتقام" من الولايات المتحدة بعد مقتل مقتل قائد فيلق القدس، لا يتعلق بإيران فقط بل ربما على مستوى الجغرافيا الكاملة لـ "جبهة المقاومة".

وقال فدوي، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم السبت "الانتقام من الولايات المتحدة لا يتعلق فقط بإيران، بل ربما على مستوى الجغرافيا الكاملة لجبهة المقاومة".

وأضاف فدوي "حالما يصل الأمر للحرس الثوري، ويختار الله الوقت المناسب، سوف ينفذ الحرس الثوري وعد المرشد الأعلى بالانتقام بكل قدراته".

وتابع "كانت خطوة جبانة من أمريكا باستهدافها سيارات أحبائنا في الليل المظلم، وسوف نرد على هذه الجريمة".

وقتل قائد فيلق القدس الإيراني، اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية، فجر أمس، استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".