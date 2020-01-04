رفع الراية الحمراء في إيران توعدا بالثأر لقاسم سليماني... فيديو

نقلت وسائل إعلام إيرانية، رفع راية الثأر الحمراء أعلى مقام المهدي بمدينة قم جنوب طهران، في إعلان للسعي وراء الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ووفقا لما نشرته وكالة "تسنيم"، لا يتم إنزال العلم الأحمر من فوق مقام المهدي، إلا بعد الأخذ بالثأر.

وكتب على الراية الحمراء جملة "يا لثارات الحسين"، وهي من تعابير النداء في اللغة العربية، وتدل على الاستغاثة.

شبکه تلویزیونی العهد با انتشار این فیلم نوشت: «برافراشتن پرچم قرمز «یالثارات الحسین» در مسجد جمکران نماد انتقامی است که باید گرفته شود و این پرچم تا گرفتن انتقام قاسم سلیمانی پایین نخواهد آمد» pic.twitter.com/64YRICfzOT — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) January 4, 2020

"يا لثارات الحسين" هو شعار أطلقه "التوابون"، وهم جماعة انطلقوا ثائرين لمقتل الإمام الحسين يوم عاشوراء.

وكان قاسم سليماني قد قتل يوم أمس الجمعة بصواريخ أطلقتها طائرة دون طيار تابعة للجيش الأمريكي، عقب هبوطه بمطار بغداد قادما من سوريا.

وقتل في الغارة بجانب سليماني، نحو 10 آخرين من قيادات الحشد الشعبي العراقي، من بينهم أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي.