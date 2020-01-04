رئيس البرلمان التركي: قتل سليماني يثير قلق القانون الدولي

قال مصطفى شنطوب، رئيس البرلمان التركي، إن قتل مسؤول حكومي لدولة ذات سيادة من قبل دولة ثانية على أرض بلد ثالثة، يعد أمرا مثيرا للقلق من حيث القانون الدولي.

ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم السبت، على لسان مصطفى شنطوب، أن قتل سليماني، باعتباره مسؤول حكومي إيراني، من قبل دولة ثانية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، على أرض بلد ثالثة، ممثلة في العراق، يعد أمرا مثيرا للقلق من حيث القانون الدولي.

وبحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، التطورات الإقليمية على خلفية مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية ببغداد.

#عاجل | رئيس البرلمان التركي: قتل مسؤول حكومي (سليماني) لدولة ذات سيادة من قبل دولة ثانية على أرض بلدٍ ثالثة يعد أمراً مثيرا للقلق من حيث القانون الدولي #تركيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 4, 2020

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن "أردوغان بحث هاتفيا مع روحاني تطورات الوضع في المنطقة". وذكرت أن أردوغان بحث كذلك مع نظيره العراقي، برهم صالح، "الحاجة للتعاون الإقليمي والدولي لحل الأزمات في المنطقة".

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت، فجر أمس، الجمعة، تنفيذ ضربة بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأعلن التحالف الدولي ضد "داعش"، بوقت سابق، تخفيض عملياته في العراق. وقال مسؤول عسكري أميركي إن "التحالف الدولي خفض عملياته في العراق لأسباب أمنية".

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".