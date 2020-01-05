حركة الشباب الصومالية تهاجم قاعدة عسكرية في منطقة لامو الكينية

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، عن هجوم شنته حركة الشباب الصومالية الإرهابية على قاعدة عسكرية مشتركة تابعة للجيش الأمريكي والجيش الكيني في منطقة لامو الكينية.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة أن حركة الشباب الصومالية اقتحمت قاعدة عسكرية في منطقة لامو بكينيا يستخدمها الجيشان الأمريكي والكيني لكن لم يتضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

BREAKING: Reports from Kenya say Al-Shabaab militants have launched a dawn attack on Kenya military base in Lamu County. A suicide car bomb reportedly breached the entry to Camp Simba, Manda Bay. The explosion sent plume of dark smoke into the sky, photos purportedly show. pic.twitter.com/OxL8H1Qvgs — Harun Maruf (@HarunMaruf) January 5, 2020

ويشير الهجوم إلى مدى تصميم الحركة على مواصلة هجماتها الفتاكة بالقنابل والأسلحة رغم إخراجها من قواعدها في العاصمة الصومالية مقديشو وغيرها من المناطق منذ سنوات.