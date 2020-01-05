"البسملة"... تغريدة لخامنئي بعد مقتل سليماني تثير الحيرة

نشر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، بعيد مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق "القدس" الإيراني، مباشرة.

وأثارت التغريدة حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإيرانية والعربية والعالمية، خاصة وأنها مبهمة.

وقال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في تغريدته، التي أعقبت مقتل سليماني: بسم الله الرحمن الرحيم.

وهي عبارة "بسملة" التي يفتتح بها القرآن الكريم، دون أن يرفقها بأي تعليقات، وهو ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحيرة والتساؤل عن ماهية التغريدة، خاصة وأنها تلت مقتل الجنرال قاسم سليماني مباشرة.

In the Name of God, the Beneficent, the Merciful — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 3, 2020

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد نشر تغريدة له في أعقاب مقتل سليماني مباشرة، تحمل صورة العلم الأمريكي، دون أي تعليق، وكأن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، يرد على ترامب بالطريقة نفسها، دون أي توضيح، وإن كان هناك قاسم مشترك وهو مقتل سليماني.

أكد قائد الثورة الإيراني آية الله علي خامنئي، أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني "لم يخش أحدا، واستشهاده جاء على يد أخبث الناس في العالم".

وعقب زيارته إلى منزل سليماني لتقديم العزاء، أشار خامنئي إلى "استشهاد سليماني على يد أكثر أفراد العالم خبثا وأن مباهاتهم بارتكاب هذه الجريمة يعد ميزة خاصة وفخرا لهذا المجاهد الشجاع" مضيفا أن "جهاده كان جهادا عظيما وقد جعل الله شهادته شهادة عظيمة"، حسب قوله، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وخاطب المرشد الإيراني، زوجة قاسم سليماني، قائلا: إن جميع الناس في حالة عزاء ويجلون والدك وهذا الإجلال ناجم عن إخلاص كبير كان لدى ذلك الرجل، لأن القلوب بيد الله ولا تنجذب قلوب الناس نحو أحد بهذا الشكل دون وجود الإخلاص لديه. أسأل الله عز وجل أن يعوضنا ويعوض الشعب الإيراني كله بالخير".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".