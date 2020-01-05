عدم ذكر الله ووجود رقص... شرطة الآداب الإيرانية تستدعي مطوري لعبة كمبيوتر

أعلن رئيس استديو شركة "Dead Mage" أمير حسين فصيحي أن السلطات الإيرانية اشتبهت أن اللعبة "Children of Morta" لا تتوافق مع الشعائر الإسلامية.

ووفقا لفصيحي، فقد تم استدعاؤه في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري إلى قسم شرطة الآداب بسبب شكوى على اللعبة، ولم يتم ذكر مصدر الشكوى.

ووفقا له، اتهم مطورو اللعبة بارتكاب انتهاكات للمعايير الأخلاقية التالية:

وجود رقص داخل اللعبة عدم وجود الحجاب عد ذكر الله داخل اللعبة استخدام السحر والشعوذة في القضاء على الشياطين عادات دفن غير إسلامية

وأشار الفصيحي إلى أنه إذا استمرت الإجراءات، سيتم استدعاء المطورين إلى المحكمة. ووفقا لقانون العقوبات الجنائية الإسلامي في إيران، فإن انتهاك المعايير الأخلاقية في وسائل الإعلام يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وغرامة، أو ما يصل إلى 74 جلدة.

ويشار أيضا أن الفصيحي قام بنشر ذلك عبر تغريدة تم حذفها فيما بعد، ولكن يمكن الاطلاع عليها عبر أرشيف التغريدات من خلال الرابط التالي.