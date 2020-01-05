عقب تغريدة ترامب... صحيفة: وفد صيني يعتزم السفر إلى واشنطن

نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" اليوم الأحد عن مصدر مطلع قوله إن وفدا تجاريا صينيا يعتزم التوجه إلى واشنطن في 13 يناير/ كانون الثاني لتوقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، أضافت الصحيفة أن الوفد سيعود إلى الصين يوم 16 يناير.

وكان من المقرر أن يسافر هذا الوفد برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي في وقت سابق هذا الشهر، لكن تم تغيير موعد السفر بعد أن كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تويتر" أنه سيوقع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة يوم 15 يناير.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد بحث الأمر، قرر الجانب الصيني تعديل الموعد ليناسب ترامب.

ولم يؤكد الجانبان رسميا حتى الآن موعد الزيارة.

وكان ترامب أول من أعلن خطط إبرام الاتفاق التجاري المبدئي في أكتوبر/ تشرين الأول، ثم أمضى مفاوضو الجانبين عدة أسابيع في وضع الصيغة النهائية لاتفاق المرحلة الأولى الذي يحل محل اتفاق تجاري واسع النطاق كان أكبر اقتصادين في العالم يسعيان في البداية للتوصل إليه.