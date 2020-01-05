جونسون: تحدثت مع ماكرون وترامب وميركل بشأن الوضع في العراق

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إنه تحدث مع ثلاثة من زعماء العالم بشأن الوضع في العراق، وذلك بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وأضاف: "تحدثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبحث تطورات الوضع في العراق"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد.

وتابع: "تم اتخاذ إجراءات لتعزيز أمن البريطانيين ومصالح بريطانيا في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن سليماني اضطلع بدور بارز في أعمال أدت لمقتل آلاف المدنيين الأبرياء وأشخاص في الغرب.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وأسفرت الضربة عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات، التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات، بينما تصف إيران العملية الأمريكية بـ"إرهاب الدولة".