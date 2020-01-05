ماكرون يقدم نصيحة لإيران بعد اغتيال قاسم سليماني

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "من المهم أن تتجنب إيران اتخاذ إجراءات قد تؤدي لتصعيد الوضع وزعزعة استقرار المنطقة"

وأضاف ماكرون بحسب بيان عبر عن قلقه "إزاء الأثر المزعزع للاستقرار لفيلق القدس تحت قيادة سليماني".

وأشار ماكرون ، بحسب رويترز، إلى أن بلاده "مصممة على العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتهدئة التوتر".

وأكد الرئيس الفرنسي على أنه "يجب إعطاء الأولوية لقتال التحالف الدولي لداعش مع احترام سيادة العراق".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.