شمخاني لمملوك: استشهاد سليماني سيكون أكثر خطورة على أمريكا من حياته

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي شمخاني، في تصريح له اليوم الأحد، أن "شهادة قاسم سليماني ستكون أكثر خطورة عليهم من حياته".

وجاء تصريح شمخاني أثناء استقباله مستشار الأمن القومي السوري علي مملوك، مشيدا بالخطوة "الثورية" للبرلمان العراقي قائلا "الحكومة العراقية والبرلمان والشعب قد أخذوا زمام المبادرة في الانتقام من الولايات المتحدة. وإن هاتين الخطوتين وجهت صفعة شديدة لترامب وفريقه المجرم".

وأضاف شمخاني "بإصدار هذا القانون سيتم إنهاء الوجود المستمر للولايات المتحدة في العراق والذي هو بمثابة احتلال".

وحول الفيديو الذي نشره وزير الدفاع الأمريكي على صفحته قال شمخاني "التشبث بالأكاذيب للتصوير بأن شعوب المنطقة فرحة من استشهاد هذين المجاهدين المحبوبين شعبيا، ولكن الحشود الكبيرة الغاضبة التي شاركت في مراسم تابين وتوديع الشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس فضحهم وكشف زيفهم"، بحسب "وكالة أنباء فارس".

وأقر البرلمان العراقي، اليوم الأحد، في جلسة استثنائية، إلزام الحكومة العراقية بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، فضلًا عن إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي، وإلزام الحكومة تقديم شكوى ضد واشنطن في مجلس الأمن.