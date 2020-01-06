بيلوسي: قرار الحد من سلطة ترامب العسكرية بشـأن إيران سيتخذ هذا الأسبوع

أعلنت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن مجلس النواب الأمريكي سيقرر هذا الأسبوع تقييد السلطة العسكرية للرئيس دونالد ترامب بشأن إيران.

وجاء في البيان على موقع المتحدثة على الانترنت: "هذا الأسبوع سيقدم المجلس ويصوت على قرار بشأن السلطة العسكرية للحد من الأعمال العسكرية للرئيس ضد ايران."

وكان قد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح يوم الأحد إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكيين أو أصول أمريكية ردا على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وأضاف ترامب: "إن إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة" ردا على الغارة الأمريكية التي أدت إلى مقتل سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".