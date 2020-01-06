ترامب: إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه الخاص على "تويتر" تغريدة قال فيها بأن "إيران لن تملك سلاحا نوويا".

"غرد" الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين 6 يناير/كانون الثاني، معلنا بأن إيران لن تملك سلاحا نوويا.

وتأتي تغريدة ترامب على خلفية إعلان طهران أمس، خطوة أخيرة من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، ورفع كل القيود على نشاطها النووي.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020

هذا وكانت كيليان كونواي مستشارة البيت الأبيض قد صرحت في وقت سابق من اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثق من استطاعته التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران، وذلك بعد يوم من إعلان إيران سعيها لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 بدرجة أكبر.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ترامب يعتقد بأن لا يزال بإمكانه التفاوض مجددا على اتفاق جديد، قالت كونواي للصحفيين في البيت الأبيض "قال إنه منفتح على ذلك. إذا أرادت إيران أن تبدأ في التصرف كبلد عادي... قطعا (سيفعل)"، حسب "رويترز".

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين.

فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال، ونقل عن عدد من المسؤولين أن الرد سيكون عسكريا ضد القوات الأميركية في المنطقة.