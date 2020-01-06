ستولتنبرغ: إيران لا يجب أن تحصل على أسلحة نووية و"اغتيال سليماني" لم يكن قرار "الناتو"

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ إن اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قرار من واشنطن، مشيرا إلى أنه لم يكن قرارا اتخذه الحلف أو المجتمع الدولي.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وأضاف ستولتنبرغ "من الضروري الآن خفض تصعيد التوتر في المنطقة وندعو الجميع للتصرف بطريقة مسؤولة وضبط النفس"، مضيفا: "جميع الحلفاء أعربوا عن قلقهم من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ودعمها للجماعات الإرهابية"، بحسب وكالة "رويترز".

وقال أمين عام الناتو: "مستعدون للعودة إلى المهام التدريبية في العراق حين يصبح الوضع آمنا"، مضيفا: "جميع أعضاء الحلف عبروا عن قلقهم بشأن دعم إيران للجماعات الإرهابية في المنطقة".

وقال ستولتنبرج "على إيران الإحجام عن المزيد من العنف والتصعيد"، مضيفا: "حلف الناتو علق مهمته التدريبية في العراق لضمان حماية وأمن مواطنينا على الأرض".

ولفت أمين عام "الناتو" إلى أن "أعضاء الحلف دعوا في اجتماع اليوم إلى ضبط النفس والتهدئة".