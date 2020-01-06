وزير خارجية بريطانيا عن قائمة أهداف ترامب في إيران: القانون الدولي يحمي المواقع الثقافية

طالب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بالبحث عن حلول دبلوماسية للأزمة الإيرانية، بعد مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وقال راب، اليوم الاثنين، إنه حث كل الأطراف المعنية على إيجاد حل دبلوماسي للتوتر ، الذي تصاعد بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير على يد الولايات المتحدة، بحسب وكالة "رويترز".

جاء ذلك، في ختام اجتماع وزاري رأسه رئيس الوزراء بوريس جونسون لبحث الأزمة الإيرانية، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى قوله إنه تحدث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في وقت سابق اليوم الاثنين.

وأضاف راب: "الرسالة الرئيسية، التي نريد توصيلها إلى كل شركائنا الأوروبيين والأمريكيين، وكذلك إلى الإيرانيين والعراقيين وكل من تأثر بهذه الأزمة في المنطقة، هي ضرورة نزع فتيل التوتر والتهدئة، وأهمية إيجاد سبيل دبلوماسي لذلك".

وعن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف مواقع ثقافية إيرانية، قال راب إن هذه المواقع محمية بموجب القانون الدولي وهو ما تتوقع بريطانيا احترامه.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.