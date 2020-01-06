بريطانيا تحذر رعاياها في مصر من احتمالية وقوع هجمات إرهابية بعد مقتل سليماني

حذرت بريطانيا رعاياها الموجودين في مصر، من احتمالية وقوع هجمات إرهابية، بعد مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

القاهرة - سبوتنيك . دعت الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، مواطنيها في مصر إلى الحذر بسبب ارتفاع احتمال وقوع هجمات إرهابية بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أميركية استهدفته الجمعة الماضية قرب مطار بغداد.

وذكر الخارجية البريطانية في تحديث لتحذيرات السفر الخاصة بمصر، إنه "عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية ببغداد، أدت هذه الحادثة إلى زيادة التوتر في المنطقة"، مضيفة: "هناك احتمالية من زيادة الهجمات ضد المصالح الغربية، والأوضاع الأمنية قد تتدهور دون سابق إنذار".

وقال التحذير "يجب عليكم البقاء في حالة حذر"، موضحا: "من المرجح أن يشن الإرهابيون هجمات في مصر، ومن المعتقد أن تتزايد التهديدات بهجمات إرهابية عالمية ضد المصالح البريطانية والرعايا البريطانيين، سواء من مجموعات أو أفراد، نتيجة للصراع في العراق وسوريا".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.