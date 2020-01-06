السفارة الأمريكية في إسرائيل تصدر تحذيرا أمنيا لمواطنيها من شن هجمات صاروخية

أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذيرا أمنيا لمواطنيها من هجمات صاروخية محتملة، وعمليات انتحارية، على خلفية تزايد التوتر في المنطقة.

واشنطن - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن السفارة اليوم الاثنين إن "التوتر المتزايد في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تعرض المواطنين الأمريكان في الخارج إلى مخاطر أمنية"، مضيفا "تحث السفارة المواطنين الأمريكيين أن يبقوا في حالة يقظة، ويتخذوا خطوات إضافية لزيادة وعيهم الأمني، حيث أن الحوادث بما في ذلك إطلاق الصواريخ تحدث عادة دون إنذار مسبق".

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين.