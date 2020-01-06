وزير الخارجية الفرنسي: كارلوس غصن لم يطلب المجيء إلينا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن رجل الأعمال اللبناني حامل الجنسية الفرنسية، كارلوس غصن، والذي فر مؤخرا من اليابان إلى لبنان لم يطلب المجيء إلى فرنسا.

القاهرة - سبوتنيك. وقال لودريان: "كارلوس غضن لم يطلب المجيء إلى فرنسا"، مضيفا "لا أعلم بشأن استخدام غصن جواز سفر فرنسي خلال هروبه من اليابان".

وأصبح غصن هاربا دوليا بعدما تم الكشف، يوم الثلاثاء، عن فراره إلى لبنان هربا مما وصفه بنظام قضائي "فاسد" في اليابان حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

ووصل غصن إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الاثنين الماضي، بعد فراره من اليابان، حيث يواجه محاكمة بسبب سوء سلوك مالي مزعوم.

وكان كارلوس غصن، الذي تقدّر ثروته الصافية بنحو 120 مليون دولار، واحدا من أكثر الشخصيات نفوذا في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم حتى إلقاء القبض عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. ولقد دأب على نفي ارتكاب أي مخالفات.

وأفرجت السلطات اليابانية عن غصن بكفالة قيمتها 9 ملايين دولار في أبريل/ نيسان الماضي، وذلك بموجب شروط صارمة تحظر عليه السفر إلى الخارج.