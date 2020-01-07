المتحدث باسم جونسون: نعطي الأولوية لحماية مواطنينا وتهدئة التوتر

قال المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا: "الحكومة تتفق على أن سليماني كان مسؤولا عن سلوك مزعزع للاستقرار بالمنطقة وكان تهديدا لمصالحنا، نحن نراجع دوما تدابير الحماية لقواتنا، وندعو لتهدئة التوتر".