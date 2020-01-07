جو بايدن: ترامب أكثر قادة أمريكا تهورا على الإطلاق

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إن الرئيس دونالد ترامب، هو أسوأ من يتولى قيادة القوات المسلحة الأمريكية على الإطلاق، وهو الأكثر تهورا على الإطلاق.

ويعد بايدن، أبرز المرشحين الديمقراطيين المحتملين، في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، وتدور بينه وبين ترامب حرب كلامية، وانتقادات متبادلة.

وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "ترامب هو أكثر رئيسا لديه شعور بـ"اللامبالاة" وعدم الكفاءة، لتولي منصب قيادة القوات المسلحة الأمريكية".

وتابع: "كل يوم يقود فيه دفة الأمن القومي الأمريكي يمثل يوما خطيرا للعالم"، مضيفا: "يجب أن نعمل على إخراجه من البيت الأبيض، ويجب على الجميع أن يساعدنا في جعله رئيس لفترة واحدة فقط".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.