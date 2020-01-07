هجوم مسلح على حافلة ركاب وسط مالي

تعرضت حافلة ركاب في منطقة "موبتي" وسط مالي لهجوم مسلح أسفر عن إصابة ستة ركاب ثلاثة منهم أصيبوا بجروح خطيرة.

نواكشوط - سبوتنيك . وقالت وسائل إعلام محلية أنه "لم تسجل وفيات في الحادث الذي نفذه مسلحون مجهولون".

ووقع الحادث عند الجسر الرابط بين بينكاس وسيفاري بمنطقة "موبتي" التي تشهد تصاعد عمليات العنف منذ فترة.

وكان خمسة جنود ماليين قد لقوا حتفهم أمس الاثنين في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة "الأتونا" بأقصى الشمال الغربي، وهو أول حادث تتعرض له القوات المالية هذا العام.

وتعاني مالي من تصاعد أعمال العنف في الشمال والوسط رغم تدخل القوات الفرنسية لإعادة الاستقرار للبلاد الذي سيطرت على مناطق واسعة منه جماعات متطرفة موالية للقاعدة وداعش.