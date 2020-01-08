منظمة الطيران الإيرانية: الطائرة أوكرانية على متنها 167 راكبا كانت متجهة من إيران إلى أوكرانيا

العالم انسخ الرابط 3 0

تابعنا عبر

منظمة الطيران الإيرانية: الطائرة أوكرانية على متنها 167 راكب كانت متجهة من إيران إلى أوكرانيا