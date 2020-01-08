أسهم اليابان تغلق منخفضة بفعل انتقام إيراني من هجوم أمريكي

أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، اليوم الأربعاء، بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قوات أمريكية في العراق انتقاما لهجوم أمريكي بطائرة مسيرة، لكنها أنهت الجلسة فوق أدنى مستوى خلال الجلسة في ظل غياب تقارير عن سقوط ضحايا.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي منخفضا 1.57 بالمئة إلى 23204.76 نقطة. وواجه قطاعا الشركات الصناعية وتلك العاملة في السلع غير الأساسية تراجعا عاما مع هبوط سهم فانوك كورب لصناعة الروبوت وفاست للتجزئة المتخصصة في بيع الملابس بالتجزئة. وفقا لـ "رويترز".

وفي الجلسة الصباحية، هبطت الأسهم اليابانية ما يزيد عن اثنين بالمئة لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 21 نوفمبر تشرين الثاني 2019.

ونفذت إيران هجمات صاروخية على قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق، بعد ساعات من جنازة قائد عسكري إيراني أمس الثلاثاء قُتل في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية مما يثير المخاوف من حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وتراجع 213 سهما مقابل ارتفاع 11 سهما اليوم.

وتراجعت أسهم شركات تصدير كبيرة مثل تويوتا موتور وشركة كوماتسو لصناعة معدات الإنشاء في ضوء قفزة سجلها الين لفترة وجيزة لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وعادة ما يضغط ارتفاع الين على أرباح شركات التصدير.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.37 بالمئة إلى 1701.40 نقطة.