زلزال قوي بالقرب من مفاعل بوشهر النووي في إيران

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، هزتين أرضيتين، جنوب غربي إيران، في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وبحسب الهيئة، فإن الهزتين ضربتا محافظة بوشهر الإيرانية، حيث بلغت قوة الهزة الأولى 4.9 درجة بمقياس ريختر، على بعد 10 كيلومترات من مدينة بورازجان، بينما بلغت قوة الهزة الثانية 4.5 درجة بمقياس ريختر، على بعد 17 كيلومترًا من مدينة بورازجان، وفقا لوكالة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتقع محطة بوشهر النووية، على الساحل الإيراني إلى الجنوب الغربي من بورازجان، وهي ليست بعيدة عن مركز تلك الهزات الأرضية.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت في 27 ديمسبر/ كانون الأول الماضي، إن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب إيران على بعد حوالي 50 كيلومترا من محطة بوشهر للطاقة النووية.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على بعد نحو 44 كيلومترا في الجنوب الشرقي من مدينة "برازجان" التابعة لمحافظة بوشهر، وعلى عمق 38.3 كيلومترا. وأفاد مركز الزلازل الإيراني بأن شدة الزلزال بلغت 4.9 درجة وكان على عمق 10 كيلومترات.