مقتل طيارين في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية أفغانية

قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن طيارين اثنين قُتلا، اليوم الأربعاء، عندما تحطمت طائرتهما الهليكوبتر من طراز (إم.آي-35)، في إقليم فراه غرب أفغانستان، نتيجة عطل فني.

وأضافت الوزارة في بيان أن الطائرة المنكوبة كانت تنقل إمدادات لقوات الأمن الأفغانية في المنطقة. وفقا لـ "رويترز".

وفي حادث منفصل، قالت الوزارة إن طائرة هليكوبتر من طراز (إم.آي-17) "هبطت اضطراريا" في إقليم بكتيا بشرق البلاد، نتيجة عطل فني أيضا، لكنها أضافت أن أحدا لم يصب بسوء في الحادث.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية إن الطائرة طراز (إم.آي-17) تحطمت في أعقاب إقلاعها وإن عشرة أشخاص أصيبوا بجراح وبعضهم حالته حرجة.