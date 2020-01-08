الحكومة الفنلندية تحرج أصغر رئيسة وزراء في تاريخها

ردت الحكومة الفنلندية على التقارير التي تحدثت عن اعتزامها تقليص أيام العمل الأسبوعي إلى 4 أيام بواقع 6 ساعات يوميا.

وقالت الحكومة الفنلندية على حسابها الرسمي على "تويتر"، إن "تقليص أيام العمل الأسبوعي إلى 4 أيام غير مندرج على برنامج الحكومة ولا أجندتها في الوقت الراهن".

وأضافت الحكومة أن "رئيسة الوزراء سانا مارين، كانت قد طرحت الفكرة فقط لمدة قصيرة في حلقة نقاش في أغسطس/آب 2019، عندما كانت وزيرة للنقل في حكومة انتي ريني".

In the Finnish Government´s program there is no mention about 4-day week. Issue is not on the Finnish Government’s agenda. PM @marinsanna envisioned idea briefly in a panel discussion last August while she was the Minister of Transport, and there hasn’t been any recent activity. — Finnish Government (@FinGovernment) January 7, 2020

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن مارين تسعى إلى الدفع بفكرة تقليص أيام العمل الأسبوعي إلى أربعة، ونقلت عن مارين قولها إن الناس يستحقون تخصيص وقت أطول لعائلاتهم وهواياتهم أو ثقافتهم.

وكانت مارين، قبل توليها منصب رئيسة الوزراء في فنلندا قد شغلت منصب وزير النقل، وأثناء شغلها ذلك المنصب، دعت أسابيع عمل أقصر لتحسين علاقة الموظفين وإنتاجيتهم، مع العلم أن ساعات العمل في فنلندا حاليا هي 8 ساعات وأيامه 5 في الأسبوع.

وفي الأسابيع الأخيرة تصدرت مارين، وسائل الإعلام العالمية بعد تصريحها الشهير، ما دفع الحكومة الفنلندية للرد والتوضيح.