مصرع 19 شخصا وإصابة 24 آخرين في انقلاب حافلة بإيران

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في محافظة مازندران شمالي إيران، بأن 19 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب 24 آخرون في انقلاب حافلة.

وقال زكريا أشكبور في تصريح للصحفيين نقلته وكالة "إيرنا"، إن الحافلة التي كانت متجهة من طهران إلى كنبدكاووس انقلبت فجر اليوم الخميس في منطقة سوادكوه، ما أدى إلى مصرع 19 شخصا؛ 9 رجال و9 نساء وجنين.

وأضاف أشكبور أن الحادث أدى إلى إصابة 24 شخصا آخر؛ 16 رجلا و8 نساء.

وأوضح المتحدث باسم منظمة الطوارئ، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في المنطقة، لتلقي العلاج اللازم.