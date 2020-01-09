بحضور خامنئي... مراسم تأبين لسليماني ورفاقه

أقيمت مراسم تأبين لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ورفاقه في حسينية الإمام الخميني، في طهران صباح اليوم الخميس، بحضور المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية إن مراسم التأبين حضرها رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولون وقادة عسكريون وسفراء وحشود من مختلف شرائح المجتمع الإيراني.

ومن المنتظر أن تجري مراسم تأبين مماثلة مساء السبت في مرقد "السيدة فاطمة" في مدينة قم المقدسة جنوب طهران من قبل قائد الثورة الإسلامية.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

ورد الحرس الثوري الإيراني على الاغتيال باستهداف قواعد أمريكية في العراق بعشرات الصواريخ، في عملية أطلق عليها اسم "الشهيد سليماني".