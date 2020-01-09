إيران تتحدى ترامب: هناك ضحايا أمريكان وإذا فتحت القاعدة للصحفيين ستظهر الحقيقة

أعلن قائد القوة الجوية الفضائية، التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، اليوم الخميس، أن القوات الإيرانية أطلقت 13 صاروخا، وكان من المتوقع أن تستمر المواجهة مع الولايات المتحدة من 3 أيام إلى أسبوع.

موسكو - سبوتنيك. وقال حاجي زادة في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الإيراني الرسمي: "أطلقنا 13 صاروخا وكنَا على استعداد لإطلاق مئات الصواريخ إذا قامت الولايات المتحدة بالرد، وكنا نتوقع أن تمتد المواجهة مع الولايات المتحدة من 3 أيام إلى أسبوع وكنا مستعدين لإطلاق مئات الصواريخ".

وتابع حاجي زادة، متحدثا عن القتلى الأمريكيين خلال القصف: "هناك ضحايا أمريكان خلال قصفنا قاعدة الأسد، وكلام ترامب كاذب حيال عدم وجود قتلى وإذا كان يريد ترامب تأكيد كلامه فليفتح القاعدة أمام الصحفيين".

وعن قاعدة عين الأسد، قال حاجي زادة إن " ترامب كان يزور قاعدة عين الأسد لدى زيارته للعراق، وكانوا يتباهون بالدفاعات الجوية والصواريخ الموجودة فيها، وقمنا باستهداف هذه القاعدة دون أن يستطيعوا إطلاق طلقة واحدة على صواريخنا".

وأضاف: "قامت 9 طائرات أمريكية بنقل القتلى والجرحى إلى الكيان الإسرائيلي والأردن ومستشفى بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد".

وأعلنت إيران، يوم أمس الأربعاء، أنها شنت هجوما بعشرات الصواريخ الباليستية على قاعدتي عين الأسد في محافظة الأنبار والحرير في أربيل، حيث تتواجد قوات أمريكية.

وقالت إنها أوقعت عشرات القتلى ونحو مئتي مصاب من العسكريين الأمريكيين، وذلك ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين بغارة أمريكية ببغداد، قبل أيام.