الرئيس الأبخازي يدعو المواطنين إلى الهدوء وعدم الانصياع للاستفزازات

دعا الرئيس الأبخازي راؤول خاجيمبا، اليوم الخميس، المواطنين في البلاد إلى الهدوء وعدم الانصياع للاستفزازات، وذلك على خلفية احتجاجات المعارضة في العاصمة سوخوم.

موسكو – سبوتنيك. وقال خاجيمبا في بيان عبر موقعه الرسمي "أيها المواطنون الأعزاء، فيما يتعلق بآخر الأحداث التي وقعت في مدينة سوخوم، أطلب منكم التزام الهدوء وعدم الاستسلام للاستفزازات".

وأضاف الرئيس الأبخازي "في هذا الموقف الصعب يجب أن نبقى هادئين، ولا نعرض وجود دولتنا للخطر. كل الهيئات الحكومية تعمل بشكل طبيعي. وقد وضعت قوات الأمن في حالة تأهب قصوى".

هذا واقتحم عدد من المتظاهرين، اليوم الخميس، مبنى الإدارة الرئاسية في أبخازيا، وذلك عقب مواجهات مع قوات الشرطة، على خلفية جريمة قتل وقعت مؤخرا في مركز العاصمة سوخوم.

وذكر أحد المتظاهرين في هذا الصدد، أن المعتقل بتهمة ارتكاب هذه الجريمة عمل في وحدة حماية الرئيس، واصفاً الوضع بأنه تخطى كل الحدود. كما وأفاد شهود عيان بوقوع أعمال تخريب واسعة داخل المبنى.