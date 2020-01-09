الحكومة الإيرانية: التقارير عن إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ "حرب نفسية" على طهران

نفت الحكومة الإيرانية اليوم الخميس أن تكون الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران قد أصيبت بصاروخ.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في بيان نشره التلفزيون الرسمي إن "كل هذه التقارير حرب نفسية ضد إيران... بإمكان كل تلك الدول التي كان لها مواطنون على الطائرة إيفاد ممثلين وندعو بوينج لإيفاد ممثلها للانضمام إلى عملية فحص الصندوق الأسود".

وكانت وكالة "سي بي سي" الأمريكية ذكرت أن واشنطن نقلت معلومات استخباراتية لكندا، تؤكد الرواية أن سبب تحطم طائرة بوينغ 737-800 كان من أنظمة الصواريخ الإيرانية المضادة للطائرات.

بينما صرح رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، علي عابد زادة، أن إصابة عدد من الصواريخ للطائرة الأوكرانية غير ممكن من الجانب العملي، لأنه في الوقت الذي أقلعت فيه الطائرة الأوكرانية كان هناك العديد من الرحلات الجوية الداخلية والخارجية تحلق في فضاء إيران.

في وقت سابق، أعلن مدير قسم الاتصالات في وزارة الداخلية الأوكرانية أرتيوم شيفتشينكو، أن أسباب تحطم طائرة "بوينغ 737-800" التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بالقرب من طهران سوف تحددها إيران بمشاركة إذا تم التوافق، مع وحدات إنفاذ القانون والسلطات المختصة في بلدان تسجيل الطائرة والمطورة للطائرة.

يذكر أن طائرة بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المتجهة إلى كييف، قد تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران صباح يوم أمس الأربعاء. ولقي جميع الركاب الـ 176 مصرعهم - 167 راكبا وهم من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان وتسعة من أفراد الطاقم.