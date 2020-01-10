السويد تقترح فتح ممثلية للاتحاد الأوروبي في إيران

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، اليوم الجمعة، أنها ستقترح فتح ممثلية للاتحاد الأوروبي في إيران، وذلك خلال المجلس الاستثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم.

ستوكهولم- سبوتنيك وقالت ليندي، عبر قناة تلفزيون "إس في تي"، "سأقترح اليوم في بروكسل فتح مكتب تمثيلي للاتحاد الأوروبي في إيران على مستوى سفارة".

وأضافت الوزيرة "لست متأكدة من أنني سأتلقى الدعم الكامل، ولكني أعتبر هذه الخطوة مهمة لإظهار وجودنا في المنطقة ورغبتنا في بناء حوار".

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا لها، يوجد توافق بين ممثلي دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة بذل كل جهد ممكن لضمان عدم انسحاب إيران من الصفقة النووية.

ويبدأ الاجتماع غير العادي للمجلس، الذي دعي لعقده هذا الأسبوع، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، في الساعة 15.00 ( 17.00 بتوقيت موسكو).

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضية، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين.

ويذكر في هذا السياق، أن إيران نفذت، يوم الأربعاء الماضي، هجوما بعشرات الصواريخ البالستية على قاعدتي عين الأسد بمحافظة الأنبار والحرير في أربيل، حيث تتواجد قوات أميركية. وقالت إنها أوقعت عشرات القتلى ونحو مئتي مصاب من العسكريين الأمريكيين، وذلك ردا على اغتيال سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين بغارة أمريكية ببغداد، قبل أيام.