"الجيش لم يقدم معلومات".. سياسية تتوقع سبب عدم اعتراف إيران بإسقاط الطائرة فورا

في رأي السياسية، حاول الجيش الإيراني تجنب تقديم تقرير فوري إلى الحكومة.

علقت عالمة السياسة والمستشرقة كارين غيفورغيان على أنباء اعتراف إيران بإسقاط الطائرة قائلة إن إيران لم تعترف فوراً بذنبها في تحطم الطائرة الأوكرانية، لأن الجيش لم يقدم معلومات حول تفاصيل ما حدث.

وقالت غيفورغيان لقناة "زفيزدا" الروسية: "أعتقد أن هذا يرجع إلى أن الجيش لم يقدم معلومات، لأن هذه خيبة أمل خطيرة للغاية للقيادة السياسية".

وفقا لها، أولئك الذين شاركوا في إطلاق الصواريخ حاولوا في البداية تجنب تقديم تقرير فوري إلى السلطات.

وقبل ذلك بفترة وجيزة، قال مجلس الاتحاد إن إقرار إيران بالذنب يجب أن يضع حداً لهذه المأساة.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلا عن بيان لهيئة الأركان الإيرانية، صباح اليوم السبت، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت عن "غير قصد" نتيجة التهديدات الأمريكية بضرب 52 نقطة في إيران، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176.

وتحطمت طائرة بوينغ أوكرانية، صباح الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.