وكالة إيرانية تكشف حقيقة استقالة روحاني

ونقلت وكالة "فارس"، ظهر اليوم، السبت، عن مصدر في الحكومة الإيرانية، نفي الأنباء التي تحدثت عن استقالة روحاني، بعدما تبين له أن القوات المسلحة الإيرانية هي التي قامت بإسقاط الطائرة الأوكرانية، التي تحطمت فجر الأربعاء الماضي، وأدى إلى مقتل 176، أغلبهم من الإيرانيين.

وأفادت الوكالة بأنه لا صحة لما يتناقل في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية الإخبارية عن استقالة الرئيس حسن روحاني، مؤكدة على لسان المصدر أن الرئيس الإيراني في مكتبه، منذ صباح اليوم السبت، وبأنه هو من أصدر بيان التعزية بشأن الطائرة الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، صباح اليوم، السبت، تحمله المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر" الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصا بريئا".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، الأربعاء الماضي، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.