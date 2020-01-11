صحيفة: ميغان ماركل وقعت اتفاقا مع شركة ديزني

قالت صحيفة تايمز اليوم السبت إن ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري وافقت على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني مقابل تبرع الشركة لجمعية خيرية معنية بحماية الأفيال.

فاجأ الزوجان العائلة المالكة يوم الأربعاء بإعلانهما التخلي عن مهامهما الملكية لقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية و"العمل على أن يصبحا مستقلين ماديا".

ولم تقدم الصحيفة التي تتخذ من لندن مقرا لها أي تفاصيل عن التعليق الصوتي الذي ستسجله ميغان لكنها قالت إن ديزني ستقدم تبرعا في المقابل لجمعية (أفيال بلا حدود) الخيرية.

The Duchess of Sussex has signed a deal with Disney to benefit a wildlife charity, The Times has learnt https://t.co/QAfDTMBQTH — The Times (@thetimes) January 11, 2020

ولم يصدر تعقيب فوري عن متحدثة باسم ميغان التي تحمل رسميا لقب دوقة ساسكس.

هذا وأكد مصدر ملكي من داخل قصر باكنغهام، في وقت سابق، أن "دوقة ساسكس"، ميغان ماركل، عادت إلى كندا صحبة ابنها "آرتشي"، في الوقت الذي يظل زوجها الأمير هاري في بريطانيا، من أجل التباحث مع العائلة الملكية، بعد إعلانه هو وزوجته التخلي عن صفتهما الملكية.

وكان الأمير هاري قضى أعياد الميلاد (الكريسماس) في كندا، بصحبة زوجته، ميغان ماركل، وابنهما "آرتشي"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.