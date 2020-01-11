إيران تتخذ قرارا بشأن قاسم سليماني

أوعز رئيس الجمهورية الإيراني حسن روحاني اليوم بتنفيذ قرار إطلاق تسمية "اليوم العالمي للمقاومة" في البلاد على 3 كانون الثاني/ يناير من كل عام

أعلن أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية سعيد رضا عاملي أن "رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني أوعز اليوم بتنفيذ قرار إطلاق تسمية "اليوم العالمي للمقاومة" في البلاد على 3 كانون الثاني/ يناير من كل عام، وذلك تخليدا لذكرى الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني الذي ارتقى شهيدا مع رفيق دربه أبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهم على يد الغدر الأمريكي جراء غارة جوية جبانة في 3 كانون الثاني/يناير 2020 بالقرب من مطار بغداد الدولي".

وتابع عاملي، في تصريح له اليوم السبت، أنه "تم بجهود أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية أيضا، إطلاق اسم الشهيد الفريق سليماني على "جائرة التضحية العالمية" لهذا العام"، كما نقلت وكالة "ارنا".

وناقش المجلس الأعلى للثورة الثقافية خلال اجتماعه في 8 كانون الثاني/ يناير الحالي، مقترح إطلاق تسمية "اليوم العالمي للمقاومة" في 3 كانون الثاني/ يناير من كل عام كما صادق عليه، وذلك تخليدا لذكرى الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني.

وقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد في العراق.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".