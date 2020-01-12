جونسون وميركل يدينان احتجاز السفير البريطاني في طهران في اتصال هاتفي

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بريس جونسون، أنه أدان والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، احتجاز السفير البريطاني في طهران.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد أتت إدانه جونسون وميركل في اتصال هاتفي أجراه الطرفين اليوم، الأحد، على خلفية الحدث.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني "فيما يتعلق بإيران، ناقشا الخسارة المأساوية للأرواح في طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية، وأدانا احتجاز إيران للسفير البريطاني في طهران وقالا إنه انتهاك للقانون الدولي".

وأضاف المتحدث في بيانه أن جونسون وميركل ناقشا "مصالحنا المشتركة لضمان ألا تحصل إيران مطلقا على سلاح نووي وأكدا التزامهما المستمر بالحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني".

وكان كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أعلن أن السلطات الإيرانية لم تعتقل السفير البريطاني لدى طهران بصفته سفيرا، بل تم توقيفه كشخص أجنبي شارك في احتجاجات غير قانونية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراحه بعد 15 دقيقة من تحديد هويته.

وكتب عراقجي، عبر حسابه على تويتر اليوم الأحد، على تغريدة للممثل الأعلى للسياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل "هو لم يعتقل، بل تم إلقاء القبض عليه كشخص أجنبي غير معروف يشارك في تجمعات غير قانونية، وحين أبلغتني الشرطة أن شخصا معتقلا يدعى أنه السفير البريطاني، قلت من المستحيل".

واعتبر وزير خارجية بريطانيا دومينك راب، احتجاز السفير ماكير من دون أساس أو تفسير "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

واندلعت أمس احتجاجات أمام جامعة أمير كبير، في العاصمة طهران، على إعلان الحرس الثوري المتأخر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة بصاروخ يوم الأربعاء الماضي، عقب دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي.