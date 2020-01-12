الرئيس الأبخازي يعلن استقالته

أعلن نائب الرئيس الأبخازي، أصلان بارتسيتيس، اليوم الأحد، أن رئيس البلاد، راؤول خاجيمبا، وقع وثيقة استقالته من منصبه.

وقال بارتسيتس لوكالة "سبوتنيك" بشأن استقالة الرئيس "نعم، من أجل عدم إراقة الدماء، ومن أجل ضمان بعض الاستقرار في الجمهورية، قرر توقيع وثيقة الاستقالة".

ووفقا له، فإن الوثيقة تدخل حيز التنفيذ على الفور.

فيما يتعلق بمشاركة خاجيمبا المحتملة في إعادة الانتخاب، أجاب بارتسيتس: "سوف نحل هذا".

يذكر أن متظاهرين اقتحموا، يوم الخميس الماضي، مبنى إدارة رئيس أبخازيا راؤول خادجيمبا، مطالبين باستقالته، ويرجع ذلك إلى عدم رضا المتظاهرين عن عمل القضاء بشأن قضية المعارض ألخاس كفيتسينيا، الخاسر في الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى تدني الوضع الاجتماعي والاقتصادي ومستوى الفساد في البلاد.